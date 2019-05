Revision im AKW Lingen: Anlage geht für drei Wochen vom Netz

Lingen Dies geschehe, damit der Kraftwerksblock auch in Zukunft seine wichtige Aufgabe erfüllen könne. Seit der Inbetriebnahme 1988 hat das Kernkraftwerk Emsland laut RWE mehr als 350 Milliarden Kilowattstunden CO2-freien Strom erzeugt, rund 11,5 Milliarden Kilowattsunden davon im Geschäftsjahr 2018. Mit der bislang gesamt erzeugten Strommenge können rund 41 Millionen Haushalte zweieinhalb Jahre mit Energie versorgt werden, heißt es.

Neben Prüfungs und Wartungsarbeiten an Anlagenkomponenten und Sicherheitssystemen stehen ab Freitag Inspektionen an den Dampferzeugern und an einer Speisewasser- und Hauptkühlmittelpumpe an. Für die rund 5000 Arbeitsaufträge investiert RWE fast 19 Millionen Euro in die Anlage. Hierbei werden 44 neue Brennelemente eingesetzt. Während der Revision wird die Kraftwerksbelegschaft von rund 1200 Fachkräften von Partnerfirmen unterstützt. Anfang Juni soll das AKW wieder ans Netz gehen.