Papenburg Rettungsplan steht: Olaf Scholz an der Meyer Werft erwartet

Der Plan zur Rettung der Meyer Werft in Papenburg steht. Nach Informationen der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ) will der Bundeskanzler das Krisenunternehmen am Donnerstag besuchen.

© picture alliance/dpa Am Donnerstag soll der Plan für die Rettung der Meyer Werft vorgestellt werden. Zu diesem Termin wird Kanzler Olaf Scholz in Papenburg erwartet. Foto: dpa

Von Dirk Fisser, Leon Grupe, Nina Kallmeier