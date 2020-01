Empfehlung - Rettung für alte Baracke eines Emslandlagers in Sicht

Meppen Die letzte Baracke des ehemaligen Kriegsgefangenen- und Konzentrationslagers Meppen-Versen und damit eines der ganz wenigen Zeugnisse des Naziterrors im Emsland steht kurz vor dem Verfall. Die Politik will gegensteuern, aber die Rettung des Gebäudes wird Millionen kosten. Vor Ort ist das Elend nicht nur zu erahnen, sondern mit Händen zu greifen: In der Baracke sind viele Fenster zerbrochen, der Dachstuhl wirkt verletzlich, auf dem mit Brettern, Steinen und Hölzern übersäten Betonboden steht hier und da Wasser. 70 Meter lang ist das Gebäude, das einst der Lagerverwaltung diente und damit zum Tätergebäude wurde, 10 bis 14 Meter ist es breit und vielfach durch dünne Wände unterteilt. An den Außenwänden blättert die Teerpappe ab, die dem Holz acht Jahrzehnte Regenschutz geboten hatte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/rettung-fuer-alte-baracke-eines-emslandlagers-in-sicht-339903.html