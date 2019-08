Reservisten lassen Jugendliche in Lingen schießen

Die Flasche Bier auf dem Tisch, die täuschend echte Nachbildung einer Maschinenpistole mit dem Finger am Abzug in Richtung eines Menschen gerichtet: So haben sich Mitglieder der Reservistenkameradschaft Lingen jetzt bei einer Veranstaltung mit teils jugendlichen Pfadfindern präsentiert. Foto: Screenshot Homepage RK Lingen (inzwischen gelöscht)