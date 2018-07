Rentner will keinen Kita-Neubau in Haren

Der Plan für den Neubau des St.-Ansgar-Kindergartens in der Wohnsiedlung „Lange Wiese“ in Haren steht. Aber es gibt Streit. Anwohner Heinrich Lüßing beschwert sich über den durch den Neubau zunehmenden Lärm und die Verkehrssituation in dem Wohngebiet.