Regionalauftakt in Meppen für Politik-Mentoring in Hannover

Teilnehmer am Mentoring-Programm „Frau. Macht. Demokratie“ aus der Grafschaft und dem Emsland sind für einen regionalen Auftakt im Meppener Kreishaus zusammengekommen. Die eigentliche Fortbildung in Hannover soll Frauen den Weg in die Politik weisen.