Empfehlung - Region präsentiert der Bundeswehr die Rechnung

Meppen Für die Rechnungen muss die Bundeswehr zur Begleichung der Kosten für den Einsatz der kommunalen und ehrenamtlichen Einsatzkräfte aufkommen. Eine erste Rechnung präsentierte Landrat Reinhard Winter in der Sitzung des Kreistages am Montag, nämlich in Höhe von 375.000 Euro. Dabei handelt es sich um Kosten für diejenigen Einsatzkräfte, die aus dem Emsland von THW und Freiwilligen Feuerwehren gestellt wurden und vom 14. September bis zum 3. Oktober im Einsatz waren. Im Einzelnen macht der Kreis Kosten für den Verdienstausfall der Einsatzkräfte (55.000 Euro), Verbrauchsgüter (rund 40.000 Euro), Material der Feuerwehrtechnischen Zentrale (rund 55.000 Euro) und Messungen (225.000 Euro) geltend. Hinzu kommen etwa 69.000 Euro an Verwaltungskosten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/region-praesentiert-der-bundeswehr-die-rechnung-272304.html