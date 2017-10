Empfehlung - „Reformation Day“: Luther lässt die Halle leuchten

Lingen. Noch vor dem eigentlichen Reformationstag am Dienstag feiert die lutherische Landeskirche mit der reformierten Kirche und dem Bistum Osnabrück in der Lingener Emslandarena eine „Schülerausgabe“, die zeitgemäß mit einem englischen Namen daher kommt. Der „Reformation Day“ lockt am gestrigen Donnerstag rund 3500 Schüler und Lehrer aus Schulen der Grafschaft und des Emslands in die Veranstaltungshalle. Fünf Stunden feiern die Schüler dort nicht nur die historische Reformbewegung angestoßen durch Martin Luther, sondern in gewisser Weise auch sich selbst.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/reformation-day-luther-laesst-die-halle-leuchten-212484.html