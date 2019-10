Empfehlung - Rechtsmediziner fordern mehr qualifizierte Leichenschauen

Sögel/Osnabrück/Schwerin Hat der Staat aus dem Fall Niels Högel nichts gelernt? – Der 42-jährige Krankenpfleger hat laut Urteil der 5. Großen Strafkammer des Landgerichts Oldenburg an seinem jeweiligen Arbeitsplatz in Krankenhäusern in Delmenhorst und Oldenburg 85 Menschen ermordet. Im Juni wurde er zu einer lebenslangen Haftstrafe unter Anerkennung der besonderen Schwere der Schuld verurteilt. Er hat Revision gegen das Urteil eingelegt. Der Fall Högel ist somit noch nicht abgeschlossen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/rechtsmediziner-fordern-mehr-qualifizierte-leichenschauen-321827.html