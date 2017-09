Raubüberfall auf Pizzabotin aufgeklärt: Mann verhaftet

gn Lingen. Nachdem es am Dienstagabend an der Beckstraße zu einem Überfall auf eine 46-jährige Angestellte einer Pizzeria gekommen ist, hat die Polizei einen Tatverdächtigen schnell ermittelt. Wie die Polizei mitteilte, haben Fahnder einen 22-jährigen Mann aus Beesten am Mittwoch festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurde er am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl.

Dem Mann wird vorgeworfen, am Dienstagabend gegen 20 Uhr, drei Pizzen zur Bushaltestelle an der Beckstraße bestellt zu haben. Als die Fahrerin dort eintraf, bedrohte er sie mit einer Schusswaffe und verlangte Geld. Die Frau händigte dem Mann die Geldbörse aus. Der 22-jährige flüchtete anschließend in ein angrenzendes Waldstück.

Der Beschuldigte streitet die Tat ab. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde durch die Beamten beschlagnahmt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Zeugen werden weiterhin gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591 870 zu melden.