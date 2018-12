Raser flieht vor Polizei und landet vor Gartenzaun

Lingen/Emsbüren Laut Mitteilung der Polizei wollte eine Streifenbesatzung aus Lingen gegen 2 Uhr auf der Schüttorfer Straße Richtung Emsbüren den Fahrer eines Audi kontrollieren. Nachdem der Fahrer die Anhaltezeichen ignorierte, gab er Gas und fuhr die Schüttorfer Straße weiter in Richtung Emsbüren. Hierbei beschleunigte er den Audi zeitweise auf etwa 180 Stundenkilometer, durchfuhr eine rote Ampel und ignorierte ein Stoppschild. Auch in Emsbüren reduzierte der Fahrer seine Geschwindigkeit kaum und fuhr mit rund 140 Stundenkilometer durch den Ort. In der Straße „In den Gärten“ fuhr der 27-jährige Mann mit seinem Audi schlussendlich gegen einen Gartenzaun und versuchte anschließend zu Fuß von dem Unfallort zu flüchten. Die Polizei schnappte ihn jedoch.

Er wurde zur Dienststelle nach Lingen gebracht. Hier stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Da der Verdacht einer Drogenbeeinflussung bestand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Das Auto des 27-jährigen wurde sichergestellt. Er wird sich nun wegen mehrerer Straftaten verantworten müssen.