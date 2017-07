Rainer Idler radelt mit dem Solarrad durch Deutschland

Rainer Idler ist im Sommermodus. Mit dünnem Hemd, kurzer Hose und Sonnenhut kommt der 64-Jährige auf seinem Solarrad in Papenburg an. „Kalt habt ihr es hier“, so der Stuttgarter, der in den vergangenen drei Wochen knapp 1000 Kilometer zurückgelegt hat.