Quad-Fahrer bei Unfall in Twist schwer verletzt

Twist Am Sonntagnachmittag ist bei einem Verkehrsunfall im Ortsteil Rühlerfeld auf der Landesstraße 47 ein 28-jähriger Quad-Fahrer aus Cloppenburg schwer verletzt worden. Gegen 14.35 Uhr hatte eine von der Autobahn kommende 74-jährige Autofahrerin aus Münster den auf der L 47 in Richtung Meppen fahrenden Quad-Fahrer offensichtlich übersehen. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der 28-Jährige verletzte sich dabei schwer. Er kam in einem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Meppen. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/quad-fahrer-bei-unfall-in-twist-schwer-verletzt-247067.html