Empfehlung - Punkrock-Happening mit „Feine Sahne Fischfilet“ in Lingen

Lingen Für die Generation der heute 60- bis 70-Jährigen waren es „Ton, Steine, Scherben“ aus Berlin, für die 40- bis 50-Jährigen die „Toten Hosen“ aus Düsseldorf, für die 20- bis 30-Jährigen sind es „Feine Sahne Fischfilet“ aus dem kleinen Jarmen in Mecklenburg-Vorpommern – Punkrocker, deren Herz politisch links schlägt und die jedes Rock-gegen-Rechts-Festival in eine ausgelassenbierselige Partyzone zu verwandeln vermögen. Am vergangenen Sonnabend zu besichtigen in der mit rund 4000 Zuschauern fast ausverkauften Emsland-Arena in Lingen, in der die in den vergangenen Jahren überaus erfolgreiche Punkband Feine Sahne Fischfilet auf ihrer aktuellen „Wir haben immer noch uns“-Tournee Station machte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/punkrock-happening-mit-feine-sahne-fischfilet-in-lingen-332475.html