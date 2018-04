Prozess wegen Mord an 19-Jährigem in Lingen beginnt

Der Mord an einem 19-Jährigen am Schwarzen Weg in Lingen wird vor dem Landgericht Osnabrück verhandelt. Drei Jugendliche hatten den Leichnam im Oktober zufällig entdeckt. Zwei Männer im Alter von 38 und 21 Jahren stehen deshalb vor Gericht.