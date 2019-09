Empfehlung - Projekte sollen Naturpark „Moor ohne Grenzen“ voranbringen

Twist In der Naturpark-Region „Moor ohne Grenzen“ lässt sich viel beobachten: seltene Tier- und Pflanzenarten, sich stetig wandelnde Landschaftsbilder, spektakuläre Naturereignisse und nicht zuletzt sich verändernde Orte. „Unterstützt durch Mittel aus dem europäischen Förderprogramm LEADER entwickelt die Region Maßnahmen, die sie zukunftsfähig machen“, heißt es in einer Pressemitteilung. In ihrer jüngsten Sitzung beschloss die Lokale Aktionsgruppe (LAG) erneut drei Projekte, mit denen das ehrenamtliche Engagement gestärkt, die landwirtschaftliche Produktion erklärt und Biodiversität gewährleistet werden sollen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/projekte-sollen-naturpark-moor-ohne-grenzen-voranbringen-317063.html