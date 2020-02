Preise für Ferkel steigen auf Rekordhoch

Lingen Die, die noch bleiben, freuen sich. Fast täglich reduziert sich die Anzahl der Sauenhalter. Die übrig gebliebenen 7000 Betriebe in Deutschland reiben sich aber im Moment die Hände. In dieser Woche werden die Ferkel der noch 1,7 Millionen Zuchtsauen mit 75 Euro pro 25 Kilogramm gehandelt. In den letzten Jahren ist in vielen Betrieben die Zahl der Ferkel pro Sau deutlich auf rund 30 erhöht worden. Nach dem Absetzen und der Aufzuchtphase wiegen die Ferkel oft 30 Kilogramm. Dementsprechend erhöht sich der Preis. Hinzu kommen die Mehrwertsteuer, die Impf- und Transportkosten und oft ein Mengenzuschlag.

Natürlich führt die Analyse des Ferkelpreises direkt zum Schweinepreis. Der wurde in dieser Woche von 1,85 Euro auf 1,91 Euro pro Kilogramm leicht erhöht. Zum Missfallen der Schlachtriesen. Tönnies stellte fest, dass diese Preisgestaltung „konträr zu den Marktgegebenheiten“ stehe. Im Inland gebe es eine zögerliche Nachfrage, und das Geschäft in China werde durch das Coronavirus ausgebremst. In vielen Häfen würde nicht gearbeitet und der Schweineimport gestoppt. Dennoch akzeptierte die „rote Seite“ dieses Mal – anders als vor zwei Wochen – den Vereinigungs-Preis.

Der „Chinahype ist ausgebremst“ stellte Tönnies auch fest. Damit liegt der Konzern zweifelsohne daneben. Nach dem Ende der Neujahrs-Feierlichkeiten zieht der Schweinepreis wieder mächtig an. Auch Hamsterkäufe und eine steigende Inflation treiben den Preis an. Es wird zwar nicht wieder der Höchstpreis vom letzten Oktober von 7,75 Dollar (7,16 Euro) erreicht, doch vereinzelt wird erneut 7 Dollar gezahlt – und das pro Kilogramm Lebendgewicht. Zum Vergleich: Hier wird nach Schlachtgewicht abgerechnet. Das ist noch mal eine Differenz von rund 20 Prozent. Zudem werden in China Sauen wegen des hohen Fleischpreises öfter geschlachtet als zur Zucht verwendet. Das erschwert den Neuaufbau und die nötigen Zuchtaktivitäten.

Der hohe Sauenfleischpreis hierzulande kann Ähnliches andeuten. 1,53 Euro pro Kilogramm werden gezahlt. Das ist mehr, als 2018 im Durchschnitt für Schlachtschweine gezahlt wurden. Der Preis belastet die Wurstbranche, denn bei der Wurstproduktion wird vor allem Sauenfleisch eingesetzt. Pleiten und auch Skandale waren die Folgen.

Schlachten jetzt die Schweinebauern ihre Sauen früher, weil sie für ein 220-Kilogramm-Tier 300 Euro bekommen? „Nein“, meint Dr. Albert Hortmann-Scholten, der Marktexperte der Landwirtschaftskammer Niedersachsen. Im Gegenteil: Bei hohen Ferkelpreisen und relativ teuren Jungsauenkosten würde sich tendenziell die Nutzungsdauer der Sauenherden verlängern. „Die Remontierung wird zurückgefahren“, meint Hortmann-Scholten. „Ein ganz normaler Vorgang“. Etwas anders lautet die Erfahrung von Bernd Terhalle, Geschäftsführer der Erzeugergemeinschaft Hümmling in Lorup. Nach dem sechsten Wurf gehe die Leistung runter. Ab da lohne es sich, die Sau zu schlachten und eine Jungsau einzustallen.

Wie auch immer: Die Ferkelpreise steigen und steigen. Kaum zu glauben, dass noch im Herbst 2018 nur 28 Euro gezahlt wurden. Seit dem letzten Sommer geht es nur nach oben: Von 56 Euro dauerte es lange bis zu 60 Euro vor drei Monaten. Dann aber stieg der Preis Woche für Woche: 63, 66, 69,50, 71, 73,50 und 75 Euro – und jetzt gar 77 Euro. Im übrigen betrug im Jahr 2019 der Ferkelpreis im Schnitt 60,49 Euro – das war gegenüber 2018 ein Plus von 38,7 Prozent. Der Schweinepreis legte 2019 21,7 Prozent auf 1,74 Euro pro Kilogramm im Schnitt zu. Der Sauenpreis toppte das: plus 32,4 Prozent auf 1,39 Euro. Masthähnchen- und Putenpreise veränderten sich nicht. Die Erzeugerpreise blieben bei 0,90 beziehungsweise 1,25 Euro pro Kilogramm. Alle anderen Preise reduzierten sich – vom Lamm bis zum Jungbullen. Die dicksten Minuszeichen bei den Nutzkälbern – minus 23,1 Prozent auf 76 Euro pro Stück.