Polizist: Er trug einen Müllsack, sonst nichts

Osnabrück/Emsbüren Am zweiten Verhandlungstag vor dem Landgericht Osnabrück wegen des Verdachts auf Kindesmisshandlung in Emsbüren haben zwei Polizisten geschildert, wie sie die Situation am 2. Januar 2017 im Haus der Familie erlebt haben. In dem Verfahren gegen die 37-jährige Mutter und den heute 39 Jahre alten Stiefvater des Jungen wirft die Staatsanwaltschaft ihnen Misshandlung von Schutzbefohlenen, Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht sowie, im Fall der Mutter, Freiheitsberaubung vor. Konkret geht es um den Zeitraum zwischen Anfang 2015 und dem 2. Januar 2017, als die Polizei gemeinsam mit dem Jugendamt den damals 16-Jährigen aus dem Haus der Familie in einer kleinen Wohnsiedlung in Emsbüren herausholte. Der Tag stand im Mittelpunkt der Befragung der beiden Zeugen, zwei Polizeibeamte aus Lingen und Salzbergen. An jenem Montag tauchte ein Jugendlicher mit seinem Vater auf der Polizeiwache in Lingen auf. Den Polizeibeamten zufolge berichtete der Jugendliche, dass seine Freundin ihm erzählt habe, ihr Bruder werde misshandelt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/polizist-er-trug-einen-muellsack-sonst-nichts-281486.html