Polizeihunde trainieren im Fun-Park in Meppen

Meppen. „Es geht um das gemeinsame Vorgehen in speziellen Einsatzsituationen“, erklärte der Leiter der Diensthundeführerstaffel der Polizeidirektion Osnabrück, Franz-Josef Ewerding, und fügte hinzu: „Dazu zählen etwa Festnahmesituationen mehrerer Täter und das Vorgehen in Gebäuden.“ Geübt wurde mit 21 Hunden am Dienstag und Mittwoch jeweils von 12 bis 18 Uhr. Dabei gab es selbstverständlich für die Vierbeiner auch Verschnaufpausen. „Die Übungen sind sehr realitätsnah. Dabei sind wir erstmalig im Fun-Park. Hier ist gerade Ruhetag, und so haben wir super Trainingsmöglichkeiten, zumal wir das Gelände komplett nutzen können.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/polizeihunde-trainieren-im-fun-park-in-meppen-203360.html