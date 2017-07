Polizei zieht positive Bilanz des Abifestivals

gn Lingen. Das Abifestival in Lingen wurde nach Angaben der Polizei am Freitagabend von etwa 6000 und am Samstagabend von rund 8000 Fans besucht. Insgesamt zieht die Polizei eine positive Bilanz, auch wenn es zu mehreren Einsätzen und einer Vielzahl von Kontrollen gekommen war.

Rund 200 Fahrzeuge hatten die Beamten auf der An- und Abreise kontrolliert und insgesamt 95 Personen überprüft. Dabei stellten die Beamten sechs Autofahrer unter Drogen- und sechs Autofahrer unter Alkoholeinwirkung fest. Es wurden 12 Blutproben entnommen und Strafverfahren eingeleitet. Vier Personen wurden vorübergehend in Gewahrsam genommen und 23 Personen erhielten Platzverweise.

Wegen verschiedener Delikte (Sachbeschädigung, Körperverletzung, Beleidigung und Diebstahl) wurden insgesamt 15 Strafanzeigen gefertigt. Bei 17 Personen wurden von den Beamten Drogen sichergestellt und entsprechende Verfahren eingeleitet.

