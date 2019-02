Polizei: WhatsApp-Sprachnachricht sorgt für Verunsicherung

Papenburg Aktuell macht im nördlichen Emsland eine WhatsApp-Sprachnachricht die Runde, die in der Bevölkerung für Unruhe sorgt. Eine Frauenstimme teilt in der 84-sekündigen Nachricht mit, dass in Dörpen und Papenburg Giftbriefe im Umlauf seien. Angeblich hätten mehrere Personen Postsendungen erhalten, die wegen Unzustellbarkeit zu ihnen zurückkamen. Die Betroffenen hätten aber jeweils gar keine Briefe verschickt. Sie seien mit den Umschlägen zur Polizei Papenburg gegangen, welche bestätigt hätte, dass sich darin in Gift getränktes Papier befinden würde. „Bei der Polizei Papenburg und auch im sonstigen Emsland sowie in der Grafschaft Bentheim sind solcherlei Fälle nicht zur Anzeige gebracht worden“, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen scheinen die unbekannten Verfasser dieser Mitteilung bewusst falsche Inhalte zu verbreiten, um das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung negativ zu beeinflussen. Hinweise zum Urheber der Nachricht werden unter der Rufnummer 04961 9260 bei der Polizei Papenburg entgegengenommen.