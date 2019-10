Polizei warnt vor falschen Polizisten in Haselünne

Haselünne Wie die Polizei mitteilt, gaben sich die bislang unbekannten Täter als Polizeibeamte aus. In den Gesprächen informierten sie die älteren Personen über eine Täterfestnahme in ihrer unmittelbaren Umgebung. Dabei seien in den vermeintlich sichergestellten Gegenständen auch Grundrisse von dem Haus der angerufenen Personen aufgefunden worden.

Die Täter fragten nach möglichen Tresoren im Haus, nach allgemein vorhandenen Vermögenswerten und auch nach Bankverbindungen. Ebenso boten die falschen Polizeibeamten an, sich die Gegebenheiten vor Ort einmal direkt anzuschauen.

Alle angerufenen Personen haben den Betrug erkannt und das Telefonat beendet.

Keine Auskunft am Telefon

Die Polizei bittet dringend darum, insbesondere ältere Mitmenschen über diese Betrugsmasche eingehend zu informieren und aufzuklären. „Geben sie keinerlei Auskünfte über ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten. Beenden sie solche Telefonate umgehend und kontaktieren sie ihre örtliche Polizeidienststelle“, appellieren sie an alle Bürger.