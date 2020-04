/ Lesedauer: ca. 2min Polizei warnt Autotuner vor Treffen zum „Carfreitag“

Die Polizei warnt Freunde des Autotunings vor Treffen am „Carfreitag“. Am Feiertag Karfreitag wird traditionell der Auftakt in die Saison gestartet, was in diesem Jahr aber wegen der Corona-Krise nicht oder nur in sehr kleinem Rahmen passieren kann.