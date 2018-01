Polizei verhaftet Reichsbürger in Lingen

gn Lingen. Zivile Einsatzkräfte der Polizei Lingen haben am Montagmorgen einen Haftbefehl gegen einen sogenannten Reichsbürger vollstreckt. Der Lingener wurde in einem zurückliegenden Gerichtsverfahren wegen Volksverhetzung zu einer Geldstrafe in Höhe von 1200 Euro verurteilt, wie die Polizei mitteilt. Weil er die Zahlungsaufforderungen bislang ignorierte, wurde ein entsprechender Haftbefehl erlassen.

Als er von zwei zivilen Streifenbesatzungen aufgesucht, belehrt und festgenommen wurde, leistete er Widerstand. Er schrie lauthals um Hilfe, sodass Nachbarn des Mannes den Notruf wählten und die Polizei verständigen wollten. Da im ersten Moment nicht ersichtlich war, dass dem Notruf bereits ein polizeilicher Einsatz zugrunde lag, fuhren zwei Streifenwagen in Richtung des Einsatzortes. Schnell bemerkten die Anrufer, dass der Mann nicht entführt, sondern festgenommen wurde.

Die Streifenwagen konnten ihre Anfahrt abbrechen. Der selbst ernannte Reichsbürger wurde in die Justizvollzugsanstalt Lingen Damaschke eingeliefert und muss dort 40 Tage Ersatzfreiheitsstrafe absitzen.