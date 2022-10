Polizei sucht nach vermissten 73-Jährigen in Haren

Ein 73 Jahre alter Mann wird in Haren an der Ems vermisst. Laut Polizei hat der Mann am Dienstag gegen 9 Uhr seine Wohnung an der Diepenbrockstraße mit einem elektrischen Krankenfahrstuhl verlassen.

Sein Krankenfahrstuhl ist bei einer Suche am Dienstagabend an der Emmelner Straße gefunden worden. Vermutlich hat ihn der Senior aufgrund des leeren Akkus zurückgelassen. Von dem 73-Jährigen fehlt jedoch jede Spur.

Der Vermisste ist etwa 1,65 Meter groß und von kräftiger Statur. Der Mann trug eine schwarze Jacke, einen schwarzen Pullover, Jeanshose und braune Schuhe. „Er ist dement und möglicherweise orientierungslos“, berichtet die Polizei.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort geben kann oder einen Mann sieht, auf die die Beschreibung passen könnte, meldet sich bitte bei der nächstgelegenen Polizeidienststelle oder 110.