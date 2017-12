Polizei stoppt Randalierer in Lingen

gn Lingen. Mehrere junge Männer sind in der Nacht zu Donnerstag randalierend durch die Stephanstraße und die Straße Am Kirchblick in Lingen gezogen, teilt die Polizei mit. Sie rissen ein Verkehrsschild aus dem Boden, knickten ein weiteres ab und beschädigten an zwei Autos die Außenspiegel. Anwohner waren auf die Männer aufmerksam geworden und verständigten die Polizei.

Mehrere Streifen waren zügig vor Ort und konnten zwei Personen in Tatortnähe stellen. Nach kurzer Flucht wurden sie durch die Beamten eingeholt und festgenommen. Zwei weiteren Männern gelang zunächst die Flucht. Bei den beiden Festgenommenen handelt es sich um zwei 25-jährige polnische Staatsbürger. Sie und ihre beiden bislang unbekannten Mittäter arbeiten nach eigenen Angaben aktuell vorübergehend in Deutschland.

Die Ermittlungen nach den weiteren Tatverdächtigen laufen. Der angerichtete Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf mindestens 1400 Euro beziffert. Nachdem die beiden alkoholisierten 25-Jährigen jeweils eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro entrichtet hatten, konnten sie die Dienststelle wieder verlassen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0591 870 bei der Polizei Lingen zu melden.