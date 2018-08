Polizei schnappt Juweliereinbrecher in Meppen

Lingen/Meppen Die Polizei hat einen 32-jährigen Mann überführt. Er war in der vergangenen Woche in der Lookenstraße in Lingen in einen Juwelier eingebrochen. Nach der Tat versuchte der Drogenabhängige und der Polizei einschlägig bekannte Mann sein Diebesgut bei einem Juwelier in Meppen zu verkaufen. Kurze Zeit nahm die Polizei den Mann fest. „Er räumte die Tat ein. Weil er in anderer Sache sowieso noch eine längere Haftstrafe absitzen muss, wurde er in die JVA eingeliefert. Darüber hinaus wird er sich erneut in einem Strafverfahren wegen Einbruchdiebstahls verantworten müssen“, berichtet die Polizei am Dienstag.