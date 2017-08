Empfehlung - Polizei rettet 73-Jährige aus Kanal

Meppen. Die Besatzung eines Bootes der Wasserschutzpolizei hat in Meppen eine leblos im Dortmund-Ems-Kanal treibende 73-jährige Frau gerettet. Als die Beamten am Donnerstagvormittag gegen 11 Uhr beim Streifendienst im Bereich Schützenhof unterwegs waren, entdeckten sie die Frau im Wasser. Laut Polizeiangaben drohte die noch bekleidete Frau unterzugehen. Polizeioberkommissar Christian Kleen habe das Boot sofort dicht an die Frau herangesteuert. So gelang es Polizeikommissar Oliver Mooge die Frau vor dem Untergehen zu bewahren und über die Uferböschung zu retten. Sofort leiteten die Beamten Reanimationsmaßnahmen ein und hielten die Frau so lange am Leben, bis die Rettungskräfte des Deutschen Roten Kreuzes übernahmen. Die Sanitäter brachten die Frau anschließend ins Krankenhaus. Warum die Frau im Wasser trieb, sei nach derzeitigem Stand der Ermittlungen noch nicht bekannt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/polizei-rettet-73-jaehrige-aus-kanal-202440.html