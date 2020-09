Polizei Papenburg fahndet mit Fotos nach mutmaßlichem Dieb

Papenburg Mit der Aufnahme aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Papenburg derzeit nach einem Dieb. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ereignete sich der Diebstahl bereits am 15. Oktober 2019. Hierbei wurde eine Geldbörse mit Bargeld und EC-Karten aus einem Büro einer Bank am Hauptkanal in Papenburg entwendet. Noch am selben Tag wurde in dieser Bank durch einen unbekannten Täter eine Geldabhebung veranlasst. Da die Karte bereits im Vorfeld gesperrt wurde, schlug der Versuch fehl. Die Polizei sucht nun mit Fotos nach dem unbekannten Täter. Hinweise zum Unbekannten nehmen die Beamten in Papenburg unter der Telefonnummer 04961 9260 entgegen.