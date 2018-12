Empfehlung - Polizei nimmt Serieneinbrecher in Lingen fest

Lingen Bewohner des Altenheims an der Jochen-Hamann-Straße in Lingen sind am Mittwochmittag auf einen Einbrecher aufmerksam geworden, als dieser gerade ein Zimmer durchsuchte. Der Täter flüchtete daraufhin zu Fuß. Wie die Polizei am Freitag berichtet, entdeckte eine Streife den 47-Jährigen. „Die Beamten stiegen aus dem Auto aus und setzten dem Täter zu Fuß nach. Sie holten ihn ein, überwältigten ihn und nahmen ihn fest. Bei einer Durchsuchung der Person wurde Aufbruchswerkzeug und mutmaßliches Diebesgut gefunden“, schildert die Polizei die Festnahme. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/polizei-nimmt-serieneinbrecher-in-lingen-fest-272794.html