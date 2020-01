Polizei nimmt mutmaßlichen Serieneinbrecher fest

Lingen Die Polizei Lingen hat am Montagabend einen 39-jährigen Emsländer und seine 28-jährige Lebensgefährtin festgenommen. Der Mann steht in Verdacht, zahlreiche Einbrüche im Emsland und der Grafschaft Bentheim begangen zu haben. Dabei soll er es vor allem auf Schulen, Pfarrhäuser und Büroräume abgesehen haben.

„Der bereits seit Längerem im Fokus der Ermittler stehende 39-jährige und seine Lebensgefährtin wurden am Montag durch eine Streifenbesatzung angehalten und kontrolliert. Im Kofferraum fanden die Beamten einen aufgehebelten Tresor“, berichtet die Polizei am Mittwoch. Den Tresor ordneten die Polizisten einem Einbruch in das Begegnungshaus in Langen vom 16. Januar zu. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung haben die Ermittler weiteres Diebesgut und Beweismaterial gefunden. „Für wie viele Taten der Mann tatsächlich in Betracht kommt, ist aktuell noch nicht in Gänze abzusehen“, teilt die Polizei mit.

Die 28-jährige Frau, die ebenfalls zunächst in Gewahrsam genommen wurde, konnte nach einer ersten Befragung das Polizeirevier wieder verlassen. Ihr Lebensgefährte wurde am Dienstag einem Richter beim Amtsgericht Lingen vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl.

Die Ermittlungen der Polizei werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen, kündigen die Beamten an.