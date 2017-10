Polizei nimmt Mann nach sexueller Belästigung in Gewahrsam

gn Papenburg. Zwei Frauen sollen am Montagnachmittag von einem 26-Jährigen in Papenburg sexuell belästigt worden sein, wie die Polizei mitteilte. Der Tatverdächtige soll gegen 17 Uhr eine 37-jährige Frau an der Bahnhofstraße mehrfach unvermittelt unsittlich berührt haben. Unter anderem soll er versucht haben, der Frau unter den Rock zu greifen. Als ein Zeuge auf die Tat aufmerksam wurde, flüchtete der Mann in Richtung Bahnhof.

Hier sei es dann zu einem vergleichbaren Fall durch den augenscheinlich alkoholisierten Tatverdächtigen gekommen. Der Mann soll sich einer 32-jährigen Frau genähert und ihr mehrfach ans Gesäß gefasst haben. Gegen 17.15 Uhr konnte der amtsbekannte Mann durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizei angetroffen und in Gewahrsam genommen werden.

„Obwohl er gefesselt und von mehreren Beamten festgehalten wurde, wehrte er sich enorm und versuchte diese zu treten und sie anzuspucken“, sagte ein Polizeisprecher. Nachdem dem Sudanesen eine Blutprobe entnommen wurde, verbrachte er die Nacht in der Gewahrsamszelle. Er muss sich nun wegen zweifacher sexueller Belästigung und Widerstandes gegen Polizeibeamte in einem Strafverfahren verantworten.