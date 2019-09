Empfehlung - Polizei nimmt in Lingen Diebesbande fest

Lingen Polizisten der Inspektion Emsland/Grafschaft Bentheim ist ein Coup gegen eine Diebesbande gelungen. Sie verhafteten drei Männer. Über die Festnahme informierte die Polizei erst am Freitag, 27. September. Der Festnahme waren umfangreichen Ermittlungen durch Beamte des Zentralen Kriminaldienstes vorausgegangen, heißt es. Begonnen hatten diese Ermittlungen nach einem Einbruch in den Bauhof in Freren Ende März. Dabei konnten die Täter Beute im Wert von rund 20.000 Euro machen. Sie entwendeten der Mitteilung zufolge hochwertige Elektrowerkzeuge und einen Transporter. Der gestohlene Transporter wurde wenige Tage später in der Nähe der Autobahn 2 im Landkreis Schaumburg sichergestellt.(...)