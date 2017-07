Polizei findet Kalaschnikow und Munition bei Grenzkontrolle

gn Schöninghsdorf. Bereits am Dienstag der vergangenen Woche haben Polizeibeamte der Bundespolizei gegen 1.50 Uhr am Grenzübergang Schöninghsdorf in einem nach Deutschland einreisenden BMW X3 ein Sturmgewehr und Munition gefunden. Das teilte die Polizei am Montag mit. Ein 36-jähriger Niederländer hat das Auto gefahren, auf dem Beifahrersitz saß eine 31-jährige Niederländerin.

Bei der Kontrolle fanden die Beamten einen Rucksack im Kofferraum, in dem sich ein Sturmgewehr der Marke Kalaschnikow und Munition befand. Daraufhin nahmen die Polizisten den Mann und die Frau vorläufig fest und brachten sie zur weiteren Bearbeitung an die Polizei in Lingen, die die weiteren Ermittlungen übernimmt.

Die beiden Personen erklärten den Ermittlern, nicht gewusst zu haben, dass sich im Kofferraum in dem Rucksack ein Sturmgewehr befand. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurden die beiden dem Haftrichter vorgeführt, der gegen beide Haftbefehle erließ. Die weiteren Ermittlungen sollen von den niederländischen Behörden geführt werden, die auch die Überstellung der beiden Personen beantragt haben.