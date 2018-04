Polizei fahndet nach Wechselgeldbetrügern in Lingen

gn Lingen. Bereits am 28. Dezember ist es im Edeka-Markt an der Waldstraße in Lingen zu einem Wechselgeldbetrug gekommen. Zwei bislang unbekannte Täter baten an der Kasse darum, mehrere Hunderteuroscheine zu wechseln. Nachdem dieser Bitte nachgekommen wurde, wies die Kasse einen Fehlbestand von 650 Euro auf. Ein Täter wird als etwa 30 Jahre alt und ungefähr 1,60 Meter groß beschrieben. Er hatte eine schlanke, sportliche Statur und kurzes dunkles Haar. Der Mann hatte eine gepflegte Erscheinung und sprach gebrochenes Englisch, fließend Spanisch und wenige Worte Deutsch. Seine Begleiterin wird als etwa 12 bis 13 Jahre alt und ungefähr 1,50 Meter groß beschrieben. Sie war von schlanker Statur und hatte langes, glattes, dunkles Haar. Sie hatte auffällige Augenringe und Akne im Gesicht. Zeugen, die Angaben zu den abgebildeten Personen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0591 870 bei der Polizei Lingen zu melden.