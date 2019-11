Polizei fahndet nach einem Exhibitionisten in Geeste

Geeste Wie die Beamten mitteilten, hatten sich am Donnerstag Zeugen gemeldet, die an der Biener Straße einen Mann beobachtet hatten, der mit heruntergelassener Hose in einem silbernen Kleinwagen saß und an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe des dortigen Kindergartens. Bei dem Mann soll es sich um einen etwa 35-Jährigen von stabiler Statur mit einem Dreitagebart und graumeliertem, lockigem Haar handeln. Bekleidet gewesen sein soll er mit einer grauen Jogginghose und einem dunklen Pullover.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 in Verbindung zu setzen.