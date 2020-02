/ Lesedauer: ca. 2min Junge Leute fragen, Politiker antworten – und die Zeit läuft

Am 7. März besteht für Jugendliche und junge Erwachsene die Gelegenheit, in Form eines Speed-Datings in Kontakt mit regionalen Politikern zu kommen. Aktuelle Themen können diskutiert werden. Veranstaltungsort ist das Ludwig-Windthorst-Haus in Lingen.