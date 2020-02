Empfehlung - Podiumsdiskussion: Berichte aus der „Pflegekatastrophe“

Lingen Rund 60 Interessierte waren am Dienstagabend der Einladung in die Gaststätte Klaas-Schaper gefolgt. Darunter waren viele Pflegekräfte aus der Region, die immer wieder ihre Zustimmung für die Schilderungen der vier Podiumsteilnehmer ausdrückten und diese mit eigenen Erfahrungen untermauerten. Gekommen waren aber auch Vertreter der Politik, etwa die Landtagsabgeordneten Christian Fühner (CDU) und Johanne Modder (SPD) sowie der FDP-Bundestagsabgeordnete Jens Beeck. Die Politiker waren in der Einladung angesprochen worden, damit sie zuhören bei den Schilderungen aus dem Alltag. Auch der emsländische Landrat Burgdorf tat dies und kam für sich zum Schluss: „Das, was ich gehört habe, macht mich ängstlich. Da muss Politik etwas tun. Es kann nicht sein, dass motiviert gestartete Pflegekräfte aus Frust aufgeben. Das ist eine Katastrophe.“ (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/podiumsdiskussion-berichte-aus-der-pflegekatastrophe-342992.html