Empfehlung - Pludra baut Schmierstofflager in Salzbergen

Salzerbgen Bereits weit vorangeschritten ist der Bau eines Schmierstoff- und Logistiklagers des Unternehmens Pludra in Salzbergen. Bei einem Gespräch mit Bürgermeister Andreas Kaiser und Hubert Rausing, in der Verwaltung unter anderem für die Wirtschaftsförderung zuständig, erläuterte Unternehmensgründer Michael Pludra weitere Einzelheiten zur Strategie de an der Dieselstraße ansässigen Firma.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/pludra-baut-schmierstofflager-in-salzbergen-287988.html