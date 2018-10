Empfehlung - Plattdeutsches Programm in der Grafschaft und im Emsland

Meppen/Nordhorn Eröffnet wird das Festival am Freitag, 26. Oktober; in der Oberschule Twist. Dort sorgt die Band „Wunnerwark“ für gute Stimmung und NDR-Redakteurin Ilka Brüggemann erzählt mit Humor und viel Herz von Modeerscheinungen, Männern und anderen Merkwürdigkeiten. Zu den Höhepunkten des Festivals zählen Lesungen in Börger und Neuenhaus und ein Märchenabend in Emlichheim. Außerdem geplant sind ein plattdeutsches Quiz in Vrees, ein „Koppelsingen“ in Lingen-Darme, ein Konzert des plattdeutschen Beschwerdechores „Meckerkring“ und ein Poetry Slam in Schüttorf.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/plattdeutsches-programm-in-der-grafschaft-und-im-emsland-258643.html