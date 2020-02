Empfehlung - Plattdeutsche Lesung in Emsbürener St. Andreas-Kirche

Emsbüren„Van Aschkedag bes Poaschken – Von Aschermittwoch bis Ostern“: So heißt ein Nachmittag mit plattdeutschen Texten am Sonntag, 15. März, um 17 Uhr in der katholischen St.-Andreas-Kirche in Emsbüren. Die Gäste hören nachdenklich stimmende Beiträge und Musik zur Fastenzeit.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/plattdeutsche-lesung-in-emsbuerener-st-andreas-kirche-345663.html