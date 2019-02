Pläne für „Power-to-Gas“: „Grüner Strom“ wird Wasserstoff

Wird in Lingen eine sogenannte Power-to-Gas-Anlage zur Umwandlung von „grünem Strom“ in Wasserstoff gebaut? Stromnetzbetreiber Amprion und Gasnetzbetreiber Open Grid Europe (OGE) haben in Berlin entsprechende Pläne vorgestellt.