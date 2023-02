© NWM-TV

Millionenschaden bei Großbrand auf Bauernhof - Schweinestall mit über 2000 Ferkeln in Vollbrand - Großalarm für sämtliche Feuerwehren der Umgebung - Heizungsanlage im Stall ging vermutlich in Flammen auf und setzte das Gebäude in Brand - Feuerwehr versucht eine weitere Ausbreitung zu verhindern - Stallgebäude und Tiere waren nicht mehr zu retten