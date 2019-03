Empfehlung - Paviane aus Geeste bekommen neues Zuhause

Geeste Acht Paviane aus dem Emsland bekommen über eine niederländische Tierschutzorganisation ein neues Zuhause. Die Tiere stammen aus einer privat geführten Auffangstation in Geeste bei Lingen. Nachdem der Betreiber Lutwin Hahn vor vier Jahren in ein Pflegeheim kam, hat seine Familie die Tiere nun abgegeben. „Es ging einfach nicht mehr“, sagte Ehefrau Barbara Hahn am Dienstag.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/paviane-aus-geeste-bekommen-neues-zuhause-287582.html