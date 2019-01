Empfehlung - Partyschuppen in Twist-Neuringe brennt nieder

Twist Gegen 2.30 Uhr in der Nacht zu Mittwoch rückten etwa 50 Kameraden der Feuerwehren aus Twist, Schöninghsdorf und Neugnadenfeld zu einem Brand in Twist-Neuringe aus. Aus einem Partyhaus schlugen hohe Flammen, beobachteten Anwohner. Bei Eintreffen der Kameraden brannte der Schuppen bereits in voller Ausdehnung, teilte Dennis Wolken von der Freiwilligen Feuerwehr Twist den GN mit. Mehrere Trupps löschten das etwa 25 Quadratmeter große Häuschen von außen, von innen war es nicht mehr möglich. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/partyschuppen-in-twist-neuringe-brennt-nieder-277833.html