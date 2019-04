Empfehlung - Papenburger Museumsschiff „Frederike“ bekommt neue Masten

Papenburg Gewöhnungsbedürftig ganz ohne Masten sah in den vergangenen vier Monaten das im Hauptkanal liegende Museumsschiff Brigg „Friederike“ vor dem Papenburger Rathaus aus. Doch dieser Zustand soll spätestens Ende April behoben sein. Am Dienstag startete der Wiederaufbau der bis zu 15 Meter langen Holzmasten, die in den vergangenen Monaten in einer Werft in Ditzum erneuert wurden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/papenburger-museumsschiff-frederike-bekommt-neue-masten-293937.html