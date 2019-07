Empfehlung - Papenburger Blumenschau verzeichnet ersten Besucherrekord

Papenburg Das teilten Stadtverwaltung und Organisatoren nun mit. Am vergangenen Sonntag besuchten nach Schätzungen der Veranstalter zwischen 9 und 22 Uhr rund 17.000 Gäste den Stadtpark. Im Vorfeld hatte die Stadt mit insgesamt 50.000 kalkuliert. Doch bereits am Eröffnungstag waren rund 5000 Gäste und am Donnerstag rund 3000 Besucher vor Ort. „Die Besucherzahlen, vor allem am Sonntag, übertreffen die Erwartungen der Organisatoren deutlich“, erklärte Stadtsprecher Heiko Abbas, zugleich Projektleiter der Blumenschau. Der Stadtpark werde mit dem Konzept „Sonderschau der Kontinente“ sehr gut angenommen. Entsprechend positiv falle die Zwischenbilanz aus.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/papenburger-blumenschau-verzeichnet-ersten-besucherrekord-309315.html