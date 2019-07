Papenburger Blumenschau präsentiert eine Reise um die Welt

PapenburgAuf sechs „Kapitänsinseln“ haben Gäste zudem die Chance, die Erlebnisse der Papenburger Seeleute nachzuempfinden. Geboten wird unter anderem eine Sturmfahrt vor Australien, eine besondere Fahrt nach Nordnorwegen und ein Drama vor der brasilianischen Küste.

Auch eine Reise rund um den Globus ist möglich. So werden auf der Blumenschau laut Mitteilung der Veranstalter verschiedene Kontinente nachgebildet. Während im Bereich „Südamerika“ etwa eine große Blumenpyramide zu sehen ist, verwandelt sich der Bereich „Australien“ zu einem Sandstrand samt Beachvolleyball-Feld und mit einer von der Meyer Werft bekannte „Schiffbar“. Dei Wachstumsregion Ems-Achse können Besucher im Bereich „Europa“ erleben. Hier ist auch die große Hauptbühne zu finden. Kunstfans und Kaffeelievbhaber kommen im Themenbereich „Afrika“ auf iohre Kosten. denn dort haben sich die „Kunstoase“ der Kunstschule Zinnober und die Kaffeerösterei Kanne aus Heede niedergelassen. Winterlich wird es dagegen auf der Eisbahn in der „Antarktis“. Wem dies nun zu viel Trubel ist, der findet in „Nordamerika“ Ruhe, denn hier haben die Veranstalter eine Wildkräuterwieseangelegt. Informationen zur kostenfreien Ausstellung gibt es online auf www.blumenschau-papenburg.de.