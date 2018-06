Paddeln auf der Ems für Kinder in Afrika

„Stand up for Ubomi – Paddeln für Afrika“ heißt eine Spendenaktion am Samstag, 16. Juni. Der Verein Ubomi lädt dazu ein, die Strecke von Geeste bis Meppen mit Mega Stand Up Paddling Boards (SUPs) zu paddeln. Auch Rollstuhlfahrer können mitfahren.