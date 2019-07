Osterwalder Züchter siegen bei Stutenschau in Neu Versen

Neu Versen Außerdem erhielt die Osterwalder Familie das Prädikat „Elite“.

Insgesamt wurden 36 junge Stuten und eine Familie, bestehend aus Großmutter, Tochter, Enkelin, bei der Schau vorgestellt und von einer Kommission beurteilt und rangiert. Diese Aufgabe übernahmen in diesem Jahr Britta Züngel vom Hannoveraner Verband, Stefan Blanken, Züchter und Ausbilder, sowie Joachim Winter vom Landgestüt Celle.

Von den 36 Stuten, die in ihren jeweiligen Altersklassen an den Start gingen, erhielten 25 (69 Prozent) einen Ia Preis und davon 21 eine Anwartschaft auf die Hannoveraner Prämie. Während der Nordhorner Heinrich Klokkers einen Klassensieg für seine Dreijährige erringen konnte, erklärten die Richter eine Dreijährige von Bon Coeur/Floriscount aus der Zucht von Frank Moormann, Wettrup zur Siegerstute der Schau . Sie setzte sich in der begehrten Rappfarbe mit sehr guten Bewegungen gekonnt in Szene.

Zur besten Stute mit Springabstammung wurde „Congata’s Dame“ von Contendro gekürt. Wie die Jury mitteilte, verfügt das Tier über eine sehr gute Benotung im Freispringen und über eine hohe Qualität im Exterieur und Bewegungsablauf. Sie ist im Besitz von Familie Schepergerdes in Meppen.

Weitere Ia Preise gingen an folgende Grafschafter Züchter:

Klasse der Dreijährigen: Ia und HPA und Klassensieg für „Questina“ von Quaterhall/Weltmeyer; Zü.u.Bes. Klokkers, Nordhorn; „Bonalisa“ von Bon Coeur/Fürst Heinrich; Zü.u. Bes. Egbert Kampherbeck, Itterbeck; „Larina“ von Livaldon/Dancier; Zü.u. Bes. Heinrich Aarnink, Nordhorn und an „Desiree“ von Dante Weltino/Floriscount; Zü.u. Bes. Christa u. Ludwig Welling, Wietmarschen.